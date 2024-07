Gegen Verschwendung von Lebensmitteln: Stuttgarts Fairteiler im Vor-Ort-Check

1 Aus Fairteilern kann man noch genießbare Lebensmittel kostenfrei mitnehmen. Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Um die Verschwendung von Lebensmitteln einzudämmen, will die Stadt Geld in neue Fairteiler stecken. Doch wie steht es um die Orte, an denen jetzt schon Brot, Gemüse oder Pesto geteilt werden? Wir haben uns sechs Fairteiler angeschaut.











Link kopiert



Alleine in Stuttgart landen jedes Jahr rund 80 000 Tonnen noch genießbare Lebensmittel im Müll. Das entspricht dem Gewicht von 18 Fernsehtürmen. Einen kleinen Beitrag, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen, leisten sogenannte Fairteiler: Schränke oder Holzhütten, in denen Privatpersonen überschüssige, aber noch genießbare Lebensmittel teilen können. Ein paar davon gibt es in Stuttgart bereits; teilweise freistehend, teilweise integriert in Geschäfte.