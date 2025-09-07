Gegen Verona und Diego Pooth: Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht gewinnen Schlag den Star

Erst um kurz vor 2 Uhr stand fest, welches prominente Mutter-Sohn-Duo bei "Schlag den Star" die Nase vorn hat. Nach fast sechs Stunden konnten sich Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht über das Preisgeld von 100.000 Euro freuen.
Über weite Strecken war das erste Mutter-Sohn-Duell bei der ProSieben-Show "Schlag den Star" ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Fast sechs Stunden lang wetteiferten Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) gegen Verona Pooth (57) und Sohn San Diego (21). Erst das letzte Spiel führte schließlich zur Entscheidung: Um 1.50 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag setzten sich die Ochsenknechts durch und durften den Koffer mit dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro entgegen nehmen.