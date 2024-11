Gegen trübe Stimmung in Stuttgart: Mehr Licht im November!

1 Australische Quokkas sorgen für gute Stimmung: Dieser Schnappschuss eines Studenten ging vor einigen Jahren um die digitale Welt. Foto: dpa/Campbell Jones

Der dunkle November setzt so manchem zu. Auf der Suche nach Stimmungsaufhellern in Stuttgart landet man früher oder später in der Wilhelma. Dort kann man sogar lächeln lernen. Ein Kommentar von Jan Sellner.











Grau waren bisher die Novembertage, gedankenschwer, zum Trübsalblasen. Also rasch nach etwas Hellem Ausschau halten! Nach Licht, das in keiner anderen Jahreszeit so kostbar ist. Glücklicherweise wurde soeben eine leuchtende Ausstellung in der Staatsgalerie eröffnet. Sie zeigt Bilder der venezianischen Lichtkünstler der Frührenaissance, Vittore Carpaccio und Giovanni Bellini – letzter gilt als ein Meister des natürlichen Lichts. Ein Besuch dort zeigt, dass dem tatsächlich so ist.