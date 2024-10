Gegen seine Ex-Frau Karen Spencer: Neue Freundin von Prinzessin Dianas Bruder Charles reicht Klage ein

Prinzessin Dianas Bruder Charles Spencer steckt mitten in der Trennung von seiner Frau, da bringt eine neue Anklage zusätzlichen Wirbel ins adlige Beziehungsdrama. Freundin Cat Jarman beschuldigt die Noch-Ehefrau des Earl des Missbrauchs privater Informationen.

Turbulenter Beziehungstrubel rund um den Bruder von Prinzessin Diana (1961-1997): Wie das "People"-Magazin berichtet, soll die neue Freundin von Charles Spencer (60) Klage gegen seine dritte Ehefrau Karen Spencer (52) eingereicht haben. Von ihr lässt sich der britische Earl im Moment scheiden. Das Ehepaar hatte im Juni die Trennung bekannt gegeben. Bei der Klage seiner neuen Freundin Cat Jarman (42) soll es um den Missbrauch privater Informationen gehen.

Zuerst hatte der britische "Telegraph" über den Vorwurf von Jarman an die Noch-Ehefrau ihres Partners berichtet. Offenbar wurde die Klage bereits am 10. Oktober eingereicht. Mit der norwegischen Archäologin ist Spencer seit Kurzem liiert. Gemeinsam mit ihr moderiert er den Geschichtspodcast "The Rabbit Hole Detectives".

Seit Juni offiziell in Scheidung

Der jüngere Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana hatte die Trennung von seiner Ehefrau Karen Spencer im Juni gegenüber "The Mail on Sunday" bestätigt: "Es ist unheimlich traurig", sagte der 60-Jährige der Zeitung. "Ich möchte mich einfach all meinen Kindern und Enkeln widmen und wünsche Karen alles Gute für die Zukunft."

Dem Bericht zufolge sei es zwischen den beiden während der Arbeit an seinen Memoiren "A Very Private School" zu Problemen gekommen. Das Buch erschien im Frühjahr dieses Jahres. Das Paar gab seine Trennung dann angeblich bereits vor ein paar Wochen vor dem öffentlichen Statement gegenüber dem Personal von Althorp House, dem Stammsitz der Adelsfamilie Spencer, bekannt.

Charles Spencer und die kanadische Unternehmerin und Philanthropin hatten am 18. Juni 2011 in Althorp House geheiratet. Die beiden sollen sich im Jahr zuvor in Los Angeles kennengelernt haben. Charles und Karen Spencer haben eine gemeinsame zwölfjährige Tochter namens Charlotte Diana.

Charles Spencer ist siebenfacher Vater

Beide brachten zudem Kinder mit in die Ehe: Karen Spencer hat noch zwei ältere Töchter aus ihrer früheren Ehe mit dem Hollywood-Produzenten Mark Gordon (67, "Der Soldat James Ryan"), die von 1997 bis 2003 bestand. Charles Spencer hat vier Kinder mit seiner ersten Frau, Victoria Lockwood (59), mit der er von 1989 bis 1997 verheiratet war, und zwei Kinder mit seiner zweiten Frau, Caroline Freud (57). Mit ihr war der adelige Autor, Journalist und Broadcaster von 2001 bis 2007 verheiratet.