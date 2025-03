In ihrer Show haben sie erneut verloren, das Quoten-Duell gegen "Schlag den Star" haben Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig mit ihrer RTL-Sendung aber gewonnen.

Stefan Raab (58) und Michael "Bully" Herbig (56) haben am Samstagabend die zweite Ausgabe ihrer RTL-Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" bestritten. Dabei kämpften sie nicht nur mit einem Kandidaten um den Sieg in der Sendung, sondern im Fernduell auch gegen die ProSieben-Sendung "Schlag den Star" um die Quoten.

Stefan Raab gewinnt das Duell um die Quoten

Zumindest das Quoten-Duell konnten Stefan Raab und Bully dann auch für sich entscheiden. Laut "AGF Videoforschung" sicherte sich die RTL-Show mit einem Marktanteil von 13,5 Prozent bei den 14-49-jährigen Zuschauern den Primetime-Sieg, "Schlag den Star" kommt hier auf 10,6 Prozent.

Geschlagen geben mussten sich Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig aber auch diesmal dem internen Herausforderer: Kandidat Konstantin gewann die Spieleshow (auch auf RTL+) am Samstagabend. Raab und Bully gaben nach zwölf Spielrunden mit Außenspielen, Quizrunden und Geschicklichkeitscompetitions die Siegprämie von 250.000 Euro an den 26-jährigen Physiker aus Berlin ab. Die Show wurde von Elton (53) moderiert und von Frank "Buschi" Buschmann (60) kommentiert. In der ersten Ausgabe der Sendung Ende Dezember konnte sich auch schon der Berliner Arzt Marc gegen Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig durchsetzen.

Kruses siegen bei "Schlag den Star"

Bei der Showkonkurrenz "Schlag den Star", deren Grundstein Stefan Raab einst legte, sind am Samstagabend unterdessen der Fußballstar Max Kruse (36) und seine Ehefrau Dilara (33) als Sieger aus der Sendung gegangen. Die beiden gewannen in einer Pärchen-Ausgabe der ProSieben-Show knapp mit 63:57 Punkten gegen Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (38) und seine Verlobte Lia Mitrou (28). Die Kruses durften nach ihrem Sieg die 100.000 Euro Gewinnsumme aus der Spielshow mit nach Hause nehmen, die von Matthias Opdenhövel (54) moderiert wurde. Ron Ringguth (59) kommentierte die Spiele.