Beim 4:3-Sieg der Bayern gegen Real Madrid gab es einige prominente Glücksbringer: Tom Kaulitz fieberte im roten Trikot mit, Markus Söder gratulierte aus dem VIP-Bereich.
Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am 15. April 2026 zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid war nicht nur auf dem Rasen ein Spektakel der Extraklasse. Während die Münchner in einem dramatischen Match mit 4:3 triumphierten und den Einzug ins Halbfinale perfekt machten, glänzte die Tribüne der Allianz Arena durch eine außergewöhnliche Dichte an prominenten Gesichtern.