Beim 4:3-Sieg der Bayern gegen Real Madrid gab es einige prominente Glücksbringer: Tom Kaulitz fieberte im roten Trikot mit, Markus Söder gratulierte aus dem VIP-Bereich.

Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am 15. April 2026 zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid war nicht nur auf dem Rasen ein Spektakel der Extraklasse. Während die Münchner in einem dramatischen Match mit 4:3 triumphierten und den Einzug ins Halbfinale perfekt machten, glänzte die Tribüne der Allianz Arena durch eine außergewöhnliche Dichte an prominenten Gesichtern.

Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz (36) ließ es sich nicht nehmen, seine Mannschaft live vor Ort zu unterstützen. Im roten Trikot fieberte der bekennende Bayern-Fan mit - und das offenbar mit Erfolg.

Politik und Sportlegenden im VIP-Bereich

Im VIP-Bereich versammelten sich weitere Stars: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verfolgte das Spielgeschehen von seinem Platz aus und gratulierte später in den sozialen Medien. "Besser geht es nicht. (...) Jetzt wartet im Halbfinale mit Paris der Titelverteidiger. München ist bereit!", schrieb er.

In der VIP-Lounge wurde zudem Bayern-Legende Roy Makaay gesichtet, der die aktuelle Generation der Stürmer genau unter die Lupe nahm. Lennart Karl, der verletzungsbedingt passen musste, erschien in einem auffälligen pinken Outfit. Er wurde in Begleitung von Zoe Käppele gesehen - offenbar ihr erster öffentlicher Auftritt als Paar. Ebenfalls auf der Tribüne saß Mittelfeldspieler Tom Bischof, der aufgrund eines Muskelfaserrisses nicht im Kader stand, zusammen mit seiner Freundin Josefine Scholl.

Dass Torhüter Manuel Neuer an diesem Abend besonders im Fokus stand, hatte nicht nur sportliche Gründe: Ehefrau Anika zeigte sich am Mittwochabend erstmals, seit Gerüchte über eine weitere Schwangerschaft die Runde gemacht hatten, in der Öffentlichkeit. Sie fieberte aus dem "Family-and-Friends"-Bereich der Allianz Arena in München mit.