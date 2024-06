Gegen Moskaus Vorgehen: Ungarn blockiert EU-Erklärung gegen russische Mediensperre

1 Von den deutschen Medien ist unter auch das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" betroffen. Foto: Hannes P Albert/dpa

Die russischen Behörden sperren den Zugang zu Dutzenden europäischen Medien im eigenen Land. Die EU wollte das im Namen aller Mitglieder verurteilen, scheitert aber.











Link kopiert



Brüssel - Ungarn hat eine gemeinsame Erklärung der EU-Staaten zu Russlands Vorgehen gegen europäische Medien verhindert. Wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigten, könnte deshalb nur ein Statement des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell veröffentlicht werden. In diesem heißt es, die EU verurteile die völlig unbegründete Entscheidung der russischen Behörden, den Zugang zu mehr als 80 europäischen Medien in Russland zu blockieren.