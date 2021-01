8 Erst nach mehrmaligem Rammen der Mittelleitplanke kam der Wagen einer 43-Jährigen auf der B 27 zum Stehen. Foto: 7aktuell.de/Moritz Bassermann/7aktuell.de | Moritz Bassermann

Filderstadt - Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat eine 43-Jährige am Donnerstagabend auf der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 19.40 Uhr war die Frau laut Polizei mit ihrem Fahrzeug auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Filderstadt-Ost verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und prallte mehrmals gegen die Mittelleitplanke, wo der VW schließlich zum Stehen kam. Ersthelfer kümmerten sich sofort um die wohl unverletzt gebliebene 43-Jährige, die nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde.

Schaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro

Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 18.000 Euro. Der Passat wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B 27 in Richtung Stuttgart zunächst voll gesperrt werden. Später konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden, bis auch der linke Fahrstreifen gegen 21.15 Uhr wieder befahrbar war. Auch die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zu Unfallstelle ausgerückt.