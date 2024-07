Fußball-Vizemeister VfB Stuttgart hat auf seiner Japan-Reise einen spektakulären Comeback-Sieg hingelegt. Im Test gegen den japanischen Erstligisten Kyoto Sanga FC drehte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß dank seiner Jungstars ein 0:3 noch in einen 5:3 (0:2)-Sieg.

Neuzugang Justin Diehl eröffnete die Aufholjagd (57.), zuvor hatte der VfB nur ein einziges Mal aufs Tor geschossen. 2:13 lautete das Torschussverhältnis nach einer Stunde, die anderen beiden offensiven Neuzugänge Ermedin Demirovic und Nick Woltemade in der Startelf wurden bereits zur Halbzeit ausgewechselt.

Mit veränderter Mannschaft schossen Jamie Leweling (67.), Thomas Kastanaras (73.), Moussa Cisse (79.) und Luca Raimund (90.) doch noch den Sieg heraus. Raimund traf dabei aus 20 Metern mit seinem schwachen rechten Fuß traumhaft unter die Latte, keiner der fünf Torschützen war älter als 23 Jahre.

Am Donnerstag steht für die Schwaben gegen Sanfrecce Hiroshima noch ein weiterer Test im Rahmen der Japan-Reise auf dem Programm. Es folgt der Härtetest am 10. August gegen Athletic Bilbao, bevor der VfB am 17. August im Supercup bei Double-Sieger Bayer Leverkusen um den ersten Titel der neuen Saison spielt.