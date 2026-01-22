„Gegen jede Vernunft“: Weckruf wegen Unfallgefahr in der Böblinger Bahnhofstraße

Eine Bremsspur als Warnsignal: Ein Leser hält die Vorfahrtsregelung für Autos an der Kreuzung Bahnhofstraße / Wilhelmstraße für gefährlich. Die Stadt will nachbessern.
Auf der Böblinger Bahnhofstraße herrscht mittags Hochbetrieb. Alles drängt in die Mercaden, zur S-Bahn, zum Busbahnhof. Radfahrer, E-Roller-Fahrer und kleine Kinder flitzen durch die träge Menschenmenge. Alle sind so mit sich selbst beschäftigt, dass an der Kreuzung zur Wilhelmstraße niemand auf ein kleines, aber wichtiges Detail zu achten scheint: ein weiß-graues Verkehrsschild, das auf das Ende der Fußgängerzone hinweist.