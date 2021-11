Standing Ovations im Stuttgarter Musical Bei „Aladdins“ Neustart muss die Show unterbrochen werden

In Stuttgart darf Dschinni wieder Wünsche erfüllen – nach 600 Tagen Pause. Zum Neustart von Disneys „Aladdin“ bebt am Dienstagabend das Apollo-Theater. Wegen einer Panne muss die Show für 20 Minuten unterbrochen werden. Am Ende gibt es Standing Ovations.