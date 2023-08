1 Sasa Kalajdzic erzielt sein erstes Tor in der Premier League. Foto: IMAGO/PA Images/IMAGO/Peter Byrne

Sasa Kalajdzic hat in der Premier League die Wolverhampton Wanderers beim FC Everton zum Sieg geköpft. Es war gleichzeitig sein erster Treffer auf der Insel. Der Jubel ist groß.









Was für ein Moment für Sasa Kalajdzic! Der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart hat die Wolverhampton Wanderers beim FC Everton als Joker in der 87. Minute zum ersten Saisonsieg geköpft. Nach seiner schweren Knieverletzung ist der Österreicher nun endgültig auf der Insel angekommen. Der 1:0-Siegtreffer ist gleichzeitig Kalajdzic erster Treffer in der Premier League – in seinem erst dritten Spiel. Der Zwei-Meter-Hüne war zwei Minuten vor seinem umjubelten Treffer von „Wolves“-Trainer Gary O’Neil eingewechselt worden.