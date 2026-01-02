Gegen Dooring-Unfälle: Türwarnsysteme als Pflicht? Mercedes-Benz, Porsche und Bosch äußern sich

Eine Warnsystem-Pflicht soll kommen und etwa Radfahrer vor Kollisionen mit geöffneten Türen schützen. Wie Mercedes, Porsche und Bosch reagieren und wie deren Systeme funktionieren.
Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass der Einbau von Türwarnsystemen zur Pflicht für die Fahrzeughersteller wird. Sie werde sich auch im neuen Jahr auf Ebene der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) an den Arbeiten beteiligen, teilt eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums von Patrick Schnieder (CDU) mit.