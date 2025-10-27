Gegen Diskriminierung: König Charles weiht erstes LGBTQ-Denkmal für britische Armee ein

Ein historischer Moment für das Vereinigte Königreich: König Charles III. nahm an der feierlichen Enthüllung des ersten Denkmals teil, das queeren Mitgliedern der britischen Streitkräfte gewidmet ist.
Als Zeichen der Anerkennung und des Fortschritts: König Charles III. (76) hat am heutigen Montag ein Denkmal für lesbische, schwule, bisexuelle und trans Mitglieder der britischen Streitkräfte enthüllt. Bei der Zeremonie im National Memorial Arboretum in Staffordshire traf der Monarch Veteraninnen und Veteranen, die der LGBTQ+-Community angehören, und legte Blumen am Sockel des neuen Denkmals nieder. In Reden wurde der schwierigen Vergangenheit queerer Soldat*innen gedacht.