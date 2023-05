Unbewohnte Wohnungen in Stuttgart

Einige Tausend Wohnungen sind in Stuttgart nicht bewohnt. Was will die Stadt gegen den Leerstand unternehmen? Unter anderem stehen Vermieter von Ferienwohnungen im Fokus der Stadt.









In Stuttgart werden seit Längerem weniger als die in Aussicht gestellten 2000 Wohnungen pro Jahr gebaut, so dass das Defizit auf 20 000 Einheiten gewachsen sein dürfte. Man könnte das Problem lindern, wenn Wohnraum nicht nur zum zeitweisen, sondern zum dauerhaften Wohnen genutzt wird. Dafür hat der Landesgesetzgeber 2013 das Zweckentfremdungsverbot geschaffen. Verstöße werden mit bis zu 500 000 Euro Bußgeld geahndet.