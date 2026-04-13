Gegen die Autokrise: Neuer Masterplan – wie die Region Stuttgart zur Startup-Hochburg werden soll

Mit einer Innovationsoffensive für Startups will sich die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart gegen die Krise von Autoindustrie und Maschinenbau stemmen. Wie sieht das Rezept aus?
Stuttgart ist ein Hotspot für Tüftler und Denker – doch bisher fehlt dem an sich heute schon regen Startup-Geschehen die nötige Koordination und Sichtbarkeit. Die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart (WRS) will das nun mit einem ambitionierten Masterplan ändern. Der Anspruch ist schwäbisch unbescheiden: als Region Stuttgart bei Firmenneugründungen künftig national eine führende Rolle zu spielen. „Wir wollen in das so wichtige Thema noch mehr Schwung reinbringen“, sagt der WRS-Chef und regionale Wirtschaftsförderer Michael Kaiser. „Firmengründer von heute sind die Mittelständler von morgen.“