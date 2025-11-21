Gegen den digitalen Trend: Ludwigsburger Bäcker nimmt nur Bargeld an – „Wir sind gläsern genug“

Bei Volker Kleinle geht ohne Bargeld gar nichts. Karten oder Apps? Fehlanzeige. Der Bäcker setzt auf Scheine und Münzen – auch aus Sorge, dass er und die Kunden unnötig Geld ausgeben.
Die Kunden wissen: Im Laden von Volker Kleinle in Poppenweiler kommen sie nur mit Scheinen und Münzen weiter. „Ich lehne den bargeldlosen Zahlungsverkehr ab“, sagt der Bäckermeister, der selbst mit der Kreditkarte nur im Ausland während seines Urlaubs hantiert. Der Dinkelbäcker hält im Geschäft gegen den allgemeinen Trend zur Kartenzahlung am Althergebrachten fest – und findet bei der Kundschaft Verständnis.