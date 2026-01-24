Emotionaler Abend für Fatih Akin: Sein Kriegsdrama "Amrum", das auf Kindheitserinnerungen seines Mentors Hark Bohm basiert, triumphierte am Freitag bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises in der Königskategorie.
Großer Abend für das deutsche Kino: Bei der 47. Verleihung des Bayerischen Filmpreises am Freitagabend im Münchner Prinzregententheater wurde das Drama "Amrum" von Star-Regisseur Fatih Akin (52) mit der prestigeträchtigsten Auszeichnung des Abends geehrt. Der Film setzte sich in der Königskategorie gegen die ebenfalls nominierten Werke "Heldin" und "22 Bahnen" durch.