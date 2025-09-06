Gefragt - Gejagt: Quiz-Marathon: Axel Milberg beim Wissenstest

Nach dem erfolgreichen Start im Mai kehrt der "Gefragt - Gejagt: Quiz-Marathon" erneut in der Primetime zurück. 16 Promis treten für den guten Zweck gegen die gefürchtete Quiz-Elite an - darunter Axel Milberg, Tom Wlaschiha und Eva Padberg.
Spannung, Witz und jede Menge geballtes Wissen - das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, den 6. September, um 20:15 Uhr im Ersten: Nach dem großen Erfolg im Frühjahr lädt Moderator Alexander Bommes (49) wieder zum großen Primetime-Special "Gefragt - Gejagt: Quiz-Marathon" ein.