Gefragt - Gejagt: Quiz-Marathon: Axel Milberg beim Wissenstest

Nach dem erfolgreichen Start im Mai kehrt der "Gefragt - Gejagt: Quiz-Marathon" erneut in der Primetime zurück. 16 Promis treten für den guten Zweck gegen die gefürchtete Quiz-Elite an - darunter Axel Milberg, Tom Wlaschiha und Eva Padberg.

Spannung, Witz und jede Menge geballtes Wissen - das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, den 6. September, um 20:15 Uhr im Ersten: Nach dem großen Erfolg im Frühjahr lädt Moderator Alexander Bommes (49) wieder zum großen Primetime-Special "Gefragt - Gejagt: Quiz-Marathon" ein.

Prominente Vielfalt in der Arena Die Gästeliste vereint auch diesmal prominente Namen aus Medien, Sport, Musik und Schauspiel. Für die Medien stehen Pinar Atalay (47) und Jens Riewa (62) bereit, während Sportmoderatorin Okka Gundel (50) und Ex-Fußballprofi Fredi Bobic (53) ihre Sport-Kompetenz ins Spiel bringen. Ergänzt wird das erste Team durch Paula Lambert (51), erfolgreiche Autorin und Kolumnistin, sowie die quirlige Moderatorin Panagiota Petridou (46), die für Temperament und Schlagfertigkeit bekannt ist.

Auch die Schauspielriege glänzt mit großen Namen: Axel Milberg (69), Oliver Wnuk (49), Elisabeth Lanz (54) und der international gefeierte Tom Wlaschiha (52) wollen zeigen, dass sie nicht nur auf der Leinwand überzeugen. Verstärkung aus der Mode- und Musikwelt kommt von Eva Padberg (45), die ebenfalls ins Quiz-Abenteuer startet.

Für die musikalischen Akzente sorgen Stefanie Hertel (46) und Max Giesinger (36). Und auch die Comedy-Welt mischt kräftig mit: Atze Schröder (59), Michael Mittermeier (59) und Florian Schroeder (45) stellen sich den kniffligen Fragen - ob Humor den Jägern Paroli bieten kann?

Gegen wen geht es? Überraschung bis zum Schluss

Gegen welche der gefürchteten Jägerinnen und Jäger das Promi-Feld betreten wird, ist wie immer ein Geheimnis. Erste Fotos aus der Sendung zeigen aber, dass mindestens "Der Besserwisser" Sebastian Klussmann (36), "Der Quizdoktor" Dr. Thomas Kinne (64) und "Der Quizgott" Sebastian Jacoby (47) mit von der Partie sein werden.

Gegen die Prominenten antreten könnten außerdem "Der Quizvulkan" Manuel Hobiger (43), "Die Generalistin" Adriane Rickel (51) und "Die Schlagfertige" Annegret Schenkel (46).

Spannung für den guten Zweck

Das Spielprinzip bleibt unverändert: In vier Teams stellen sich die Stars der Herausforderung. Jede richtige Antwort bringt die Prominenten dem Ziel näher - Geld für wohltätige Zwecke zu erspielen. Doch die Hürden sind hoch, denn die jagenden Quizprofis haben bisher nur selten Schwäche gezeigt.