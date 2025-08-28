Die ARD baut ihren Vorabend um: Ab Herbst laufen die beiden Quizklassiker „Gefragt – Gejagt“ und „Wer weiß denn sowas?“ erstmals direkt hintereinander.

Seit über zehn Jahren gehört „Gefragt – Gejagt“ fest ins ARD-Programm. Moderator Alexander Bommes lässt Kandidaten gegen professionelle Quizjäger antreten. In schnellen Fragerunden, spannenden Duellen und einem temporeichen Finale geht es um Wissen, Strategie und Teamgeist. Mit Marktanteilen von zuletzt über 17 Prozent zählt das Format zu den erfolgreichsten ARD-Vorabendshows.

Neuer Sendeplatz für „Gefragt – Gejagt“ Bis zum 10. Oktober 2025 läuft „Gefragt – Gejagt“ wie gewohnt um 18 Uhr im Ersten. Danach rückt die Sendung auf einen neuen Sendeplatz vor: Ab 13. Oktober beginnt sie bereits um 17:10 Uhr. Direkt im Anschluss übernimmt um 18 Uhr „Wer weiß denn sowas??“ mit Kai Pflaume. Damit gibt es im Ersten erstmals zwei Quizshows in Folge.

ARD-Vorabendchef Christoph Schmidt spricht von einer „Zeitumstellung“ und freut sich auf „doppelt so viel Spaß bei doppelt so viel Quiz-Action“. Auch Moderator Bommes sieht Vorteile, beispielsweise durch „noch mehr Rätselfreude und Wissensvermittlung“ für die Zuschauenden.

Veränderungen auch bei „Wer weiß denn sowas?“

Nicht nur der Sendeplatz von „Gefragt – Gejagt“ verändert sich. Auch bei „Wer weiß denn sowas?“ gibt es Neuerungen: Teamkapitän Elton hat die Show nach der letzten Staffel verlassen. Wer seinen Platz an der Seite von Bernhard Hoëcker übernehmen wird, steht noch nicht fest.

Sendetermine im Überblick

Bis 10. Oktober 2025: 18:00 Uhr – „Gefragt – Gejagt“

Ab 13. Oktober 2025: 17:10 Uhr – „Gefragt – Gejagt“, 18:00 Uhr – „Wer weiß denn sowas?“

„Gefragt – Gejagt“ wird von den ITV Studios Germany im Auftrag der ARD produziert, die Redaktion liegt beim NDR. Mit der neuen Doppelprogrammierung baut die ARD ihren Vorabend gezielt als Quizstrecke aus – ein klares Signal an das Publikum: Mehr Rätsel, mehr Unterhaltung, mehr Alexander Bommes und Kai Pflaume im Ersten.