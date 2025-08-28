Die ARD baut ihren Vorabend um: Ab Herbst laufen die beiden Quizklassiker „Gefragt – Gejagt“ und „Wer weiß denn sowas?“ erstmals direkt hintereinander.
Seit über zehn Jahren gehört „Gefragt – Gejagt“ fest ins ARD-Programm. Moderator Alexander Bommes lässt Kandidaten gegen professionelle Quizjäger antreten. In schnellen Fragerunden, spannenden Duellen und einem temporeichen Finale geht es um Wissen, Strategie und Teamgeist. Mit Marktanteilen von zuletzt über 17 Prozent zählt das Format zu den erfolgreichsten ARD-Vorabendshows.