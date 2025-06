Gefordert, aber glücklich in Amerika: Prinz Joachim gibt seltenes Interview über sein neues Leben in den USA

In Washington D.C. haben sich Prinz Joachim von Dänemark (56), Ehefrau Marie (49) und ihre zwei gemeinsamen Kinder, Graf Henrik (16) und Gräfin Athena (13), vor fast zwei Jahren temporär niedergelassen für seine Anstellung in der Verteidigungsabteilung der dänischen Botschaft. Weit weg vom dänischen Palast profitiert er allerdings gern von seinem königlichen Titel, hat der jüngste Sohn von Ex-Königin Margrethe (85) dem dänischen Nachrichtendienst "DR" verraten.

Als "Königliche Hoheit" angesprochen zu werden, nutze der jüngere Bruder von König Frederik X. (57) hin und wieder bei seiner diplomatischen Arbeit in der dänischen Botschaft in Washington D.C., gibt er zu. "Es hat eine Wirkung. Dessen bin ich mir völlig bewusst. Ich würde nicht sagen, dass ich es missbrauche. Ich setze es dort ein, wo ich weiß, dass es die richtige Wirkung hat. Und genau darin besteht es: Es richtig einzusetzen - es hier und da herunterzuspielen und es manchmal ein wenig zu propagieren. Es gehört zu den Spielregeln, und ich halte mich daran." Es könne verschlossene Türen öffnen.

"Eine gut investierte Zeit"

Seine zwei Teenager-Kinder mussten für Papas neuen Job die Schule wechseln. "Die USA sind ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, und auch für unsere Kinder ist es super spannend, hier zur Schule zu gehen. Sie werden dort richtig gefordert", berichtet er und ist sicher, dass Henrik und Athena ihm dafür eines Tages danken werden. Bevor es ihn nach Washington DC verschlagen hatte, lebte die Familie vier Jahre lang in Frankreich. Hier absolvierte Prinz Joachim als erster dänischer Offizier die höchste militärische Führungsausbildung Frankreichs an der École Militaire in Paris, bevor er den Posten des dänischen Verteidigungsattachés in Frankreich antrat. "Ich denke, dass die vier Jahre in Paris und die drei bis vier Jahre hier auf lange Sicht eine gut investierte Zeit (für die Kinder) sind."

Prinz Joachim ist dankbar, dass seine Familie ihn bis über den Atlantik gefolgt ist: "Sie hier zu haben, gibt mir die Ruhe und den Ausgleich, den ich brauche, um hier 110 Prozent zu geben."

Mit seiner Ex-Ehefrau Alexandra Manley (60) hat Joachim zudem zwei erwachsene Söhne: Nikolai William Alexander Frederick zu Dänemark (25) und Felix Henrik Valdemar Christian zu Dänemark (22).