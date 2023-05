1 Auch im Landkreis Ludwigsburg ist die Geflügelpest jetzt aufgetreten. Foto: dpa/Stefan Sauer

Kreis Ludwigsburg - Aus Sorge, dass sich die Geflügelpest im Landkreis verbreiten könnte, wurden am Mittwoch alle 180 Legehennen eines Betriebes im Kreis Ludwigsburg „aus seuchenhygienischen und tierschutzrechtlichen Gründen getötet und der Tierkörperbeseitigung zugeführt“, informiert das Landratsamt Ludwigsburg. Der Betrieb werde jetzt gereinigt und desinfiziert. In dem Betrieb war am Montag eine Testung auf den Erreger der Geflügelpest positiv ausgefallen. „Aufgrund des klinischen Bildes, der Untersuchungsergebnisse und dem Zusammenhang mit der vermutlichen Einschleppungsquelle handelt es sich somit um einen Geflügelpestverdachtsfall“, teilt das Landratsamt mit. Momentan wartet man auf die Bestätigung des Untersuchungsergebnisses durch das Friedrich-Löffler-Institut sowie auf die Feststellung des Virusstammes.