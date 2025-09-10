Geflüchtetenunterkunft: 26-Jähriger Geflüchteter greift Polizisten an und verschanzt sich in Unterkunft

Am Sonntag wurden ein Polizist und ein Hund bei einer Flüchtlingsunterkunft verletzt – das SEK rückte an. Mittlerweile gibt es Informationen zur Tat – und zur besonderen Einrichtung.
Zu dem Einsatz des Sondereinsatzkommandos (SEK) in einem Ludwigsburger Gewerbegebiet in der Nacht zum Sonntag hat die Polizei am Montagnachmittag neue Details bekannt gegeben. Ein Bewohner einer dortigen Geflüchtetenunterkunft soll zunächst einen Polizeihund und im anschließenden Gerangel auch einen Polizisten angegriffen und verletzt haben. Als er sich danach mit einem Küchenmesser bewaffnet in seinem Zimmer verschanzte, rief die Polizei das SEK hinzu.