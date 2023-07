10 Mit Sport versucht die Lehrerin Marta Szabo, Ivanna aus der Ukraine und die anderen Kinder in ihrer Vorbereitungsklasse auf andere Gedanken zu bringen. Foto: Achim Zweygarth/Achim Zweygarth

Wie unterrichtet man geflüchtete und traumatisierte Kinder? Ein Besuch in den drei Vorbereitungsklassen der Buchenbergschule in Ellwangen.









Bei 1,25 Meter macht Renate Sandmaier einen Strich auf der improvisierten Messlatte an der hinteren Wand des Klassenzimmers. Daneben schreibt sie: Arsenii. Darüber steht bereits „1,32 Meter David“ und tiefer „1,20 Meter Lewa“. Arsenii freut sich, weil sein Name jetzt zwischen all seinen neuen Mitschülern an der Wand steht. „Wie groß bist du?“, fragt Frau Sandmaier. „Eins . . .“, versucht es Arsenii, aber die Zahlenkombination „einsfünfundzwanig“, sie verheddert sich noch auf dem Weg zwischen Gehirn und Zunge. Kein Wunder, Arsenii ist aus der Ukraine geflüchtet und lernt erst seit einer Woche in der Ellwanger Buchenbergschule Deutsch.