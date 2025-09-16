Geflüchtete Kinder und Jugendliche: 13 internationale Klassen in Stuttgart wieder geschlossen

Zum Schulstart haben alle zugewanderten und geflüchteten Kinder und Jugendlichen einen Schulplatz angeboten bekommen. Zuletzt kamen weniger in Stuttgart an.
Die Zahl der geflüchteten und zugewanderten Kinder und Jugendlichen ist zwar im vergangenen Schuljahr insgesamt um 11, 7 Prozent gestiegen, war aber zum Ende hin rückläufig. Im Stuttgarter Schulamt geht man davon aus, dass dieser rückläufige Trend anhält und hat 13 internationale Vorbereitungsklassen (VKL) geschlossen. „Allerdings wissen wir natürlich nicht, wie viele zu uns kommen“, erläutert die stellvertretende Leiterin des Staatlichen Schulamts, Birgit Popp-Kreckel, das Dilemma. Klar sei: „Wir werden immer Vorbereitungsklassen brauchen.“