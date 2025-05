1 Die bestehende Containeranlage am Merklinger Ortsrand (vorne rechts) soll aufgestockt werden. Foto: Simon Granville

Eine marode Heizung und teure Pachten: Zwei Gemeinschaftsunterkünfte will die Weil der Städter Verwaltung bald aufgeben. Deshalb muss anderswo aufgestockt werden.











Wenn Geflüchtete in Weil der Stadt ankommen, wo sollen sie unterkommen? Sieben Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose, zwischen denen in der Keplerstadt nicht differenziert wird, gibt es derzeit – teilweise in Containeranlagen, aber auch in Bestandsgebäuden.