1 Der Ascheplatz könnte für drei Jahre überbaut werden. Foto: z/privat

Der Vorsitzende der SpVgg Neuwirtshaus fällt aus allen Wolken, als er aus unserer Berichterstattung von den Plänen der Stadt erfährt, rund 250 Geflüchtete auf dem Sportplatz seines Vereines unterzubringen.









In der Landeshauptstadt sind aktuell etwa 8800 Geflüchtete untergebracht. Fast ein Viertel der Menschen lebt in Notunterkünften wie Hotels oder den Nebenhallen der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. „Die Lage wird als äußerst angespannt beurteilt, eine Zuspitzung für den Herbst erwartet“, heißt es bei der Stadt. Daher möchte die Verwaltung schnellstmöglich zusätzliche 950 Plätze und Alternativen zu den Notunterkünften bereitstellen – unter anderem auf dem Ascheplatz Neuwirtshaus in Zuffenhausen. Doch diese Pläne stoßen vor Ort auf heftige Kritik. Warum?