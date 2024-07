Geflüchtete in Stuttgart-Feuerbach: Neue Unterkunft am Höhenfreibad Killesberg geplant

1 Seit das neue Verkehrskonzept rund um das Höhenfreibad greift, ist das Parkchaos weniger geworden. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Die Stadtverwaltung plant, auf einem Parkplatz an der Lenbachstraße in Stuttgart-Feuerbach Platz für 76 Geflüchtete zu schaffen. Am 16. Juli berät der Bezirksbeirat über das Vorhaben. Politisch ist das Projekt schon im Vorfeld umstritten.











Die Stadt Stuttgart sucht händeringend nach neuen Flächen, auf denen Unterkünfte für Geflüchtete geschaffen werden können. „Aktuell müssen rund 2800 Geflüchtete in zeitlich befristeten Notunterkünften wie zum Beispiel in Hotels oder in der Nebenhalle der Hanns-Martin-Schleyer-Halle untergebracht werden“, heißt es in einer Vorlage an den Gemeinderat. Und: „Eine Selbstversorgung ist dort nicht möglich.“