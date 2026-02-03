Geflüchtete in Kornwestheim: Wohnheim für Ukrainer – Anwohner üben heftige Kritik an Plänen der Stadt

In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) sollen ukrainische Geflüchtete in einem Wohnheim unterkommen. Bei einer Bürgerinfo entlädt sich die Kritik der Anwohner daran deutlich.
Eigentlich schätzte man sich im Kornwestheimer Rathaus glücklich. Wegen der steigenden Zahl ukrainischer Geflüchteter müsste man sich eigentlich auf die Suche nach einem neuen Standort für deren Unterbringung machen. Da aber ein privat genutztes Wohnheim in der Bolzstraße bald frei wird, braucht es eigentlich keinen Neubau. Nun zeigen jedoch Anwohner offen ihren Widerstand gegen die Pläne.