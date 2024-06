Geflüchtete in Kornwestheim: Wie es gelingen kann, an Jobs zu kommen

1 Eine kleine, aber gut besuchte Jobmesse stellte die Kornwestheimer Stadtverwaltung für geflüchtete Personen auf die Beine. Foto: Werner Kuhnle

Mit einer Jobmesse versucht die Stadt Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) vor allem Menschen aus der Ukraine mit Unternehmen zusammenzubringen. Einige Hürden können aber persönliche Gespräche nicht überwinden, wie sich zeigt.











Link kopiert



„Das Schlimmste an der Jobsuche war das Warten“, sagt der 28-jährige Ihor. Aus der nordukrainischen Stadt Sumy ist er vor mehr als einem Jahr in den Landkreis Ludwigsburg geflüchtet. Demnächst fängt der Elektroingenieur endlich zumindest mit einem Praktikum das Berufsleben in Deutschland an. Der Weg dorthin war allerdings nicht leicht, denn zuerst musste er die Sprachkenntnisse erwerben. Sein Uni-Abschluss ist immer noch nicht anerkannt. „Das dauert sehr lange, und ich verstehe nicht, warum“, sagt der Ukrainer.