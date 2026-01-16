Geflüchtete in Kornwestheim: „Es würde noch schlimmer werden“ – Anwohner wollen Unterkunft verhindern

Eine Immobilie in der Kornwestheimer Bolzstraße soll künftig auch Geflüchtete und Obdachlose beherbergen. So erklärt die neu gegründete Bürgerinitiative ihren Widerstand.
Holger Stefanowicz ist in der Weststadt von Kornwestheim aufgewachsen und dem Stadtteil seit Jahrzehnten treu. In dem Gebiet rund um die Bolzstraße fühlt er sich wohl. Doch wie einige seiner Nachbarn verfolgt er nun mit Sorge den Vorschlag der Verwaltung, in einer städtischen Immobilie, die bislang von der Gluckerschule als Wohnheim genutzt wird, künftig auch obdachlose Menschen und Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen. Der Anwohner hat sich mit anderen zu einer Bürgerinitiative (BI) zusammengetan.