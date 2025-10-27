Geflüchtete in Göppingen: Welche Erfolge Eislingen bei der Integrationsarbeit sieht

Die Stadt Eislingen sieht Erfolge bei der Integrationsarbeit von Geflüchteten. Mehr als die Hälfte der geflüchteten Menschen stammen aus der Ukraine.
Etwa vier Fünftel aller Geflüchteten in Eislingen sind dezentral untergebracht. „Das ist ein klares Indiz, dass wir als Stadt unsere Hausaufgaben gemacht haben“, bewertete Oberbürgermeister Klaus Heininger die Verteilung der Schutzsuchenden im Stadtgebiet. „Wir sind mit der Integrationsarbeit auf einem ganz, ganz guten Weg“, sagte der OB im Ausschuss für Kultur, Sport und Soziales (KSSA).