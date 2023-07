1 Die Marbacher Stadionhalle könnte womöglich umfunktioniert werden. Foto: Archiv (Avanti/)

Manchmal funktionierte es nur mit Ach und Krach, aber immerhin funktionierte es: Die Städte und Gemeinden schafften es in den vergangenen Monaten, all die Geflüchteten aus der Ukraine zu beherbergen, ohne dabei auf Hallen zurückgreifen zu müssen. Gerlingen gelingt das auch weiter. Die Kommune will stattdessen von nächster Woche an in der ehemaligen Klinik Schillerhöhe Betten für die Menschen aus dem Kriegsgebiet im Osten bereitstellen. Mehr und mehr wendet sich aber das Blatt. Eberdingen hat nun beispielsweise mitgeteilt, in der Sporthalle Betten anzubieten. Asperg wird Stand jetzt seine Stadthalle am 26. September mit Geflüchteten belegen. Und wenn sich die Lage nicht ändert, werden andere Kommunen wohl bald nachziehen.