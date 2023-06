1 Ukrainische Flüchtlinge erreichen die polnische Grenze. Foto: imago/Pixsell

Mehr als Hunderttausend Ukrainer machen sich auf den Weg in die EU – Abertausende von ihnen warten bei Minusgraden an der Grenze. Unser Reporter berichtet aus der Ukraine.









Korczowa - Sie sind gefahren, gelaufen, zum Ende geschlurft. Die ganze Zeit hat Julia Schkarlet Emilia gehalten und getragen. Auf dem Schoß, auf dem Arm, auf den Schultern oben auf dem schweren Rucksack sitzend. 1285 Kilometer weit. Mehr als 65 Stunden lang. Von Sorja im Osten der Ukraine bis nach Korczowa in Polen, das in der Ukraine Krakowez heißt. Seitdem am vergangenen Donnerstag in aller Herrgottsfrühe die Granaten nahe ihrem Haus einschlugen, die wenige Sekunden zuvor russische Artillerie abgefeuert hatten.