Geflochtenes Leder: Diese Tasche wirkt zeitlos und elegant

Die Modewelt ist bekannt für ihre schnelllebigen Trends, doch es gibt Accessoires, die sich als wahre Klassiker etabliert haben. Handtaschen aus geflochtenem Leder gehören definitiv dazu. Mit ihrer markanten Struktur ziehen sie sofort alle Blicke auf sich und verleihen selbst schlichten Outfits einen Hauch von Raffinesse. Ob als geräumige Tote Bag, elegante Clutch oder lässige Hobo-Variante - die geflochtenen Begleiter beweisen sich als stilvolle Allrounder für jede Gelegenheit.

Pastell-Pieces für den Frühling

Mit den steigenden Temperaturen feiern auch die Pastellfarben ihr großes Comeback. Besonders Pistazie, Butter Yellow und Powder Pink stehen momentan hoch im Kurs. Wer die Kirschblütensaison auch modisch zelebrieren möchte, greift am besten zu einer geflochtenen Ledertasche in zartem Rosa. Ein solcher Shopper bildet die perfekte Basis für ein romantisches Outfit.

Für einen gelungenen Look kombiniert man die pastellfarbene Flechtoptik mit einem luftigen Kleid mit Blumenprint und farblich abgestimmten Sandaletten. Plant man längere Spaziergänge, bietet sich bei wärmeren Temperaturen alternativ eine Kombination aus leichter Leinenhose, fließender Bluse und bequemen Sandalen an. Die strukturierte Tasche bildet dabei den eleganten Mittelpunkt des Ensembles.

Veloursleder für einen besonders eleganten Auftritt

Die besondere Textur der geflochtenen Taschen kommt nicht nur in klassischem Glattleder zur Geltung. Auch Modelle aus Veloursleder überzeugen mit einem edlen Look - besonders in dunklen Farbtönen. Wer einen aktuellen Trend aufgreifen möchte, kann zu "Mocha Mousse" greifen, einem satten Schokoladenton, der sich nahtlos in verschiedene Outfit-Kombinationen einfügt.

Eine Suede-Tasche in einem warmen Braun harmoniert zum Beispiel perfekt mit einer Vintage-Lederjacke in ähnlicher Nuance. Ergänzt durch eine schwarze Hose und einen gleichfarbigen Turtleneck-Pullover entsteht ein stimmiges Gesamtbild. Mit passenden Accessoires wie einem schlanken Gürtel und klassischen Penny Loafern wird der Look komplett.

Gewebte Clutch für den Abendlook

Auch für festliche Anlässe eignen sich die strukturierten Taschen hervorragend. Eine geflochtene Lederclutch in intensiven Farben wie Burgunder oder Marineblau verleiht einem schlichten schwarzen Satinkleid den finalen Schliff. Ist das Dress selbst bereits farbenfroh, sind Handtaschen in neutralen Tönen die richtige Wahl.

Besonders angesagt ist aktuell der Monochrome-Look, bei dem verschiedene Nuancen einer Farbfamilie kombiniert werden. Eine cognacfarbene Flechtclutch ergänzt beispielsweise perfekt ein rostfarbenes Abendensemble und sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild.