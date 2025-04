Gefallener Filmmogul: Teilerfolg für Harvey Weinstein: Er darf vorerst in der Klinik bleiben

1 Der gesundheitlich angeschlagene Harvey Weinstein am Donnerstag vor dem Gericht in New York. Foto: imago/UPI Photo / Adam Gray

Harvey Weinstein darf zumindest die nächsten Tage im Krankenhaus bleiben und muss nicht auf der berüchtigten Gefängnisinsel Rikers Island auf seinen Prozess warten. Das entschied das zuständige Gericht in New York City.











Der gefallene Filmmogul Harvey Weinstein (73) hat vor Gericht einen Teilerfolg errungen - wenn auch einen kleinen. Er wurde vorerst von der berüchtigten New Yorker Gefängnisinsel Rikers Island fest ins Bellevue Hospital in Manhattan verlegt, wo er zuvor schon mehrfach behandelt wurde. Der Grund für diese Entscheidung des Gerichts sei der sich verschlechternde, allgemeine Gesundheitszustand von Weinstein. Ein Richter ordnete laut Promiportal "TMZ" diesen Umzug am 17. April an. Weinstein könne demnach bis zu einer Anhörung am 24. April im Krankenhaus bleiben.