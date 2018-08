Jan Ullrich und Co. Das schwarze Loch am Ende der sportlichen Laufbahn

Von Gunter Barner 12. August 2018 - 14:10 Uhr

Ex-Radprofi Jan Ullrich, Gerichtsgebäude auf Mallorca: Foto: dpa

Jan Ullrich ist ein Beispiel von vielen: Der Ruhm eines Sportstars schützt ihn nicht vor dem Absturz nach der Karriere. Was kann helfen?

Stuttgart - Weil sich jeder Mensch von Natur aus gern ein bisschen größer macht als die anderen, rennt er um die Wette, misst seine Muskelkräfte und schwelgt in der Vorstellung, irgendwann ein Star zu sein. Die Wirklichkeit rückt das meiste davon gerade. Nur ein paar wenigen ist es vergönnt, für kurze Zeit den Olymp der Ruhmreichen zu erklimmen. Wer aber oben ist, erkennt die Risiken dieser Form von Macht häufig erst dann, wenn er zurückgekehrt ist in die Niederungen des Alltags. Ihre Insignien gehen so unverhofft verloren wie eine Partie in der Nachspielzeit.