Gefahrenstelle bei Schorndorf: Tiefes Schlagloch auf der B 29 – Zwei Autos beschädigt und abgeschleppt
1
Die Folgen des tiefen Schlaglochs waren erheblich (Symbolfoto). Foto: dpa

Eine scheinbar kleine Fahrbahnbeschädigung hat am Donnerstagmorgen auf der B 29 nahe Schorndorf große Folgen gehabt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ein tiefes Schlagloch hat am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 29 bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) gleich zwei Autofahrer ausgebremst. Gegen 7.25 Uhr waren ein 41 Jahre alter Ford-Fahrer und eine 31-jährige VW-Fahrerin nahezu hintereinander auf der rechten Spur in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen, als sie in die beschädigte Fahrbahnstelle gerieten.

 

Die Folgen waren erheblich: In beiden Fällen wurde jeweils ein Reifen so stark beschädigt, dass die Luft entwich. Eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Eine Streife des Polizeireviers Schorndorf sicherte die Gefahrenstelle ab, um weitere Schäden oder Unfälle zu verhindern. Die zuständige Straßenmeisterei wurde umgehend informiert und rückte an, um sich um das Schlagloch zu kümmern.

 