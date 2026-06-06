Gefahrenstelle bei Remseck: Problem-Kreuzung nach Umbau erneut umgebaut

Am Knotenpunkt auf der Straße zwischen Aldingen und Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) hatte es nach der Umgestaltung noch häufiger als zuvor gekracht. Jetzt wurde nachgebessert.
Gut gemeint muss nicht zwangsläufig gut gemacht sein. Das dürfte so mancher auch bei einem Blick auf die Kreuzung bei Remseck-Aldingen denken, wo man vom Neckar kommend links nach Kornwestheim abbiegen oder geradeaus weiter nach Pattonville und Ludwigsburg fahren kann. An dem Knotenpunkt hatte es schon vor der aufwändigen Umgestaltung im Jahr 2024 häufig gekracht. Nach dem Umbau und der Ergänzung um zusätzliche Abbiegespuren hat sich die Situation aber sogar zugespitzt. Die Polizei sah daraufhin Handlungsbedarf, das Landratsamt verkündete, sich bei einer Verkehrsschau nochmals Gedanken zu machen. Das Ergebnis liegt mittlerweile vor – und die Planungen sind auch schon umgesetzt.