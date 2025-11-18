Nachdem es 2019 zu tödlichen Unfällen auf der Nord-Süd-Verbindung durch den Kreis Böblingen gekommen war, wurde die Straße „entschärft“ – doch nicht alle Ideen wurden umgesetzt.
„Die B 464 wird zur Todesstrecke“, hat diese Zeitung vor fast genau sechs Jahren getitelt. Mitte Dezember des Jahres 2019 war es auf der damals neuen Strecke zwischen Böblingen und Renningen zum fünften tödlichen Unfall binnen eines Jahres gekommen. Am vergangenen Montagfrüh passierte erneut ein schwerer Unfall auf der B 464, der böse Erinnerungen an diese Serie weckt.