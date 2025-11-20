Eine Gefahrenkarte zeigt, wo in der Stadt Risiken bei heftigen Regenfällen bestehen. Gegenmaßnahmen sind teuer und dauern lang. Aber nicht nur die Kommune ist gefordert.
Was tun bei enormem Niederschlag? „Wir sprechen hier nicht von einem normalen Sommerregen, sondern von einem extremen Ereignis“, erklärte Kevin Knoche. Der Projektleiter des Stuttgarter Ingenieurbüros Klinger und Partner hat für Heimsheim die Gefahr durch Starkregenereignisse, etwa durch heftige, auch lokal auftretende Gewitter untersucht. Vor dem Hintergrund des Klimawandels befassen sich Kommunen im Baden-Württemberg seit einigen Jahren mit dem Management solcher Starkregenrisiken. Mit seltenen, außergewöhnlichen und extremen Ereignissen. Entwickelt werden Gefahrenkarten für besonders betroffene Gebiete. Auch für Heimsheim gibt es eine solche Übersicht, die den Bürgerinnen und Bürgern bei einer Informationsveranstaltung vorgestellt wurde.