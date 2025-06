Gefahren von KI: Funke-Verlegerin fordert Social-Media-Verbot für Jugendliche

1 Funke-Verlegerin Julia Becker fordert eine stärkere Regulierung im Internet (Symbolbild). Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Funke-Verlegerin Julia Becker fordert auf dem European Publishing Congress ein Social-Media-Verbot für Jugendliche und warnt vor den Gefahren unregulierter KI.











Funke-Verlegerin Julia Becker hat beim European Publishing Congress in Wien ein Verbot von Social Media für Kinder und Jugendliche gefordert. Das Internet sei „ein Tummelplatz von Tätern, die es auf Kinder und Jugendliche abgesehen haben“, sagte die Aufsichtsratschefin von Deutschlands drittgrößter Verlagsgruppe am Dienstag in Wien. Wer hier effektive Regulierung weiterhin ablehne, schütze die Täter: „Zwischen ahnungslos und gewissenlos gibt es einen entscheidenden Unterschied“, so Becker.