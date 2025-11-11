Motorradfahren im Herbst oder Winter birgt Risiken. Mit den Tipps von Verkehrspolizist Michael Saur und dem ADAC sind Sie auch bei kühlen Temperaturen sicher unterwegs.
Ob feuchte Straßen, tief stehende Sonne oder buntes Laub auf dem Asphalt – der Herbst zeigt sich von seiner schönsten, aber auch tückischsten Seite. Während viele Motorradfahrer ihre Maschinen bereits winterfest gemacht haben und sehnsüchtig auf die neue Saison warten, zieht es einige Hartgesottene weiterhin auf die Straße. Doch wer im Herbst oder Winter Motorrad fährt, muss sich auf besondere Risiken einstellen – selbst wenn das Thermometer noch milde Temperaturen, wie beispielsweise an diesem Donnerstag und Freitag, anzeigt.