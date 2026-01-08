Gefahren durch Internet und Smartphones: Harry und Meghan möchten für Sicherheit aller Kinder sorgen

Seit geraumer Zeit setzen sich Prinz Harry und Herzogin Meghan in einer immer weiter vernetzten Welt für die Sicherheit von Kindern ein - so auch in einem aktuellen Gespräch über die Gefahren von Smartphones.
Eines der Anliegen von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) mit Archewell Philanthropies ist es, Kinder vor den Gefahren von Social-Media-Plattformen sowie dem Internet und dem Smartphone im Allgemeinen zu schützen. Daher haben der jüngere Sohn von König Charles III. (77) und seine Ehefrau auch an einem aktuellen Event des Magazins "Oprah Daily" von US-Moderatorin Oprah Winfrey (71) teilgenommen.