Gefahren bei Partys: Armbänder gegen K.-o.-Tropfen? Stuttgarter Securitychef hat klare Meinung

Nach der Katastrophe in der Schweiz rücken Feuerfontänen in den Fokus. Eine weitere Gefahr lauert oft unbemerkt: K.-o.-Tropfen. Ein Securitychef testet, ob Bänder sie erkennen.
Feuerfontänen an Champagnerflaschen haben in Crans-Montana eine verheerende Brandkatastrophe ausgelöst. Seitdem wird auch in Stuttgarter Clubs über die Risiken solcher Showeffekte diskutiert – etliche Locations haben sie inzwischen gestrichen oder durch LED-Blitzstäbe ersetzt. Auf eine andere, weniger sichtbare Gefahr weist Pascal Huber hin, der Chef von SDH-Security, der unter anderem bei den Partys im Winterdörfle in Leinfelden-Echterdingen im Einsatz ist: auf die wachsende Bedrohung durch K.o.-Topfen.