Gefahr aus dem Wasserhahn: Verunreinigtes Trinkwasser in Oberstenfeld

In Oberstenfeld im Kreis Ludwigsburg wurden Darmbakterien im Trinkwasser festgestellt. Die Behörden warnen und geben Tipps, um sich zu schützen.
In der Gemeinde Oberstenfeld ist eine Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt worden. Betroffen ist das sogenannte Ortsnetz II, das die Bereiche In den Schafwiesen, Eichhäldenstraße, Klären, Am Schafhaus, Kreuzstraße und Hauäcker umfasst. Laut Mitteilung des Landkreises und der Gemeindeverwaltung können gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.