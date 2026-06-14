Kleinste Verletzungen haben bei Diabetikern gefährliche Folgen. Warum diese Gefahr im Sommer besonders groß ist, erklärt der Diabetes-Experte Farzin Adili.

Schuhe aus und raus. So sollte es sein im Sommer, wenn der sonnenbeschienene Boden warm und das Gras sich unter den Fußsohlen ganz weich anfühlt. Und doch genau vor diesem sommerlichen Vergnügen warnt die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) ganz aktuell: „Wer an Diabetes erkrankt ist, sollte bitte nicht barfußlaufen. Weder im Haus oder in der Wohnung und erst recht nicht im Freien.“

Zu groß ist die Gefahr, dass schon kleinste Verletzungen zu einer schweren gesundheitlichen Gefahr werden, erklärt der Präsident der Gesellschaft Farzin Adili. Denn das Problem ist: Vielen Betroffenen fehlt das Gefühl von Schmerz.

Der stetig hohe Blutzuckerspiegel führt dazu, dass die Nerven außerhalb von Gehirn und Rückenmark geschädigt werden. „Etwa die Hälfte aller Menschen mit Diabetes entwickeln im Verlauf ihrer Erkrankung eine sogenannte diabetische Neuropathie“, heißt es seitens der DGG. Aufgrund der Nervenschädigung werden Schmerz-, Druck- oder Temperaturempfindungen an den Füßen vermindert wahrgenommen oder gehen ganz verloren. „So können Blasen, Druckstellen, kleine Verletzungen oder Verbrennungen entstehen, ohne dass Betroffene dies sofort registrieren“, sagt Farzin Adili.

Ein weiteres Problem ist, dass die Stoffwechselerkrankung auf Dauer zu Durchblutungsstörungen führt, die eine Wundheilung verlangsamen - medizinisch „periphere arterielle Verschlusskrankheit“ genannt. „Treffen Nervenschädigung und Durchblutungsstörung aufeinander, kann sich am Fuß aus einer kleinen Verletzung schnell eine chronische Wunde entwickeln, ein Ulkus“, sagt Adili.

Wenn das Warnsignal Schmerz fehlt

Diese Gefahr besteht verstärkt im Sommer, wenn die Menschen gerne barfuß laufen. Die Hornhaut an den Füßen wird trocken, es können feine Risse oder Schrunden entstehen. Speziell an Hitzetagen heizen sich Asphalt, Steinplatten, Terrassenböden, Sand oder Metallflächen so stark auf, dass sie das Gewebe an den Füßen zusätzlich schädigen können. „Doch während gesunde Personen reflexartig reagieren und den Fuß zurückziehen, fehlt bei vielen Menschen mit diabetischer Nervenschädigung dieses Warnsignal“, sagt Adili. „Auch Muscheln, Dornen, Glassplitter oder Steinchen können unbemerkt kleine Verletzungen herbeiführen.“

„Der diabetische Fuß ist keine Bagatelle, sondern eine schwere, potenziell lebensbedrohliche Komplikation“ Farzin AdiliPräsident der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin

Doch gerade bei Diabetikern können schon kleine Wunden gravierende Folgen haben: etwa ein schlecht heilendes Fußgeschwür. Der sogenannte „diabetische Fuß“ ist eine gefürchtete Folgeerkrankung bei Patienten mit der Stoffwechselkrankheit, die mitunter lebensbedrohlich werden kann, warnt die DGG.

Nach Angaben der Fachgesellschaft sterben rund 30 Prozent der Betroffenen mit einem diabetischen Fußgeschwür innerhalb von fünf Jahren. Auch führt ein solches Syndrom bei rund 40.000 Diabetikern pro Jahr zu Amputationen – bei manchen ist es nur ein Zehenglied, anderen wieder muss der ganze Unterschenkel amputiert werden. Und selbst dann ist die Lebenserwartung stark verkürzt: Nach einer Amputation oberhalb des Sprunggelenks versterben nach Angaben der DGG wiederum 70 Prozent der Patientinnen und Patienten innerhalb von fünf Jahren.

Internationale Leitlinie rät vom Barfußlaufen ab

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die aktuelle internationale Leitlinie der International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) Menschen mit Diabetes und erhöhtem Risiko für Fußgeschwüre ausdrücklich, weder im Haus noch im Freien barfuß zu laufen. „Nur geeignetes Schuhwerk mit fester Sohle und genügend Platz, aus weichem Material und ohne Innennähte schützt ausreichend vor mechanischen Verletzungen, Fremdkörpern und Hitzeschäden und gehört zu den wichtigsten Maßnahmen der Vorbeugung – auch im Sommer“, sagt Adili.

Eine wichtige Maßnahme, um einen diabetischen Fuß zu verhindern, ist eine gründliche Fußpflege. „Rötungen, Blasen, Druckstellen, Einrisse oder Schwellungen, Geruch und Sekrete sollten immer ernst genommen und rasch ärztlich abgeklärt werden“, sagt Adili.

Ärztinnen und Ärzte können bei Bedarf Betroffenen auch eine medizinische Fußpflege verordnen. Dafür muss noch kein diabetisches Fußsyndrom vorhanden sein: Leichte Symptome wie trockene Haut oder vermehrte Hornhautproduktion reichen als Begründung aus.

Die DGG empfiehlt zudem, bei schlecht heilenden Wunden stets auch die Durchblutung überprüfen zu lassen. „Wundheilung beginnt nicht erst beim Verband – sie beginnt mit der Frage, ob ausreichend Blut im Gewebe ankommt“, betont Adili.

Eine frühzeitige gefäßmedizinische Diagnostik könne helfen, Komplikationen zu vermeiden und die Heilungschancen deutlich zu verbessern.