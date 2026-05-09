Regelmäßig werden neue Missbrauchsvorwürfe in der Techno- und Clubszene laut. Experten warnen: Die größte Gefahr für Frauen sind oft nicht K.O.-Tropfen, sondern eine legale Substanz.
In der Techno-Szene rumort es seit einigen Monaten. In erschreckender Regelmäßigkeit geraten Vorfälle von sexualisierter Gewalt durch DJs verschiedenster Technosparten ans Tageslicht. Ein Nebenschauplatz: Drogenmissbrauch. In nicht wenigen Fällen sollen Drogen zum gefügig machen genutzt worden sein. Haben sexualisierte Gewalttaten unter Rauschmitteleinfluss zugenommen? Feiert Spiking ein Comeback? Wie gefährlich ist es für Frauen, feiern zu gehen?