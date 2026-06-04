Ein US-Gesetzentwurf könnte Mercedes wegen seiner chinesischen Großaktionäre vom US-Markt ausschließen. Für den Konzern steht enorm viel auf dem Spiel.
Ein neues Gesetzgebungsverfahren in den USA könnte den Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz zwischen die Fronten des amerikanisch-chinesischen Konkurrenzkampfs um globale Vorherrschaft ziehen. Im Extremfall – der nach aktuellem Stand nicht ausgeschlossen werden kann – droht dem Unternehmen ein Verbot, Fahrzeuge in den USA zu verkaufen und zu produzieren.