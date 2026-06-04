Ein US-Gesetzentwurf könnte Mercedes wegen seiner chinesischen Großaktionäre vom US-Markt ausschließen. Für den Konzern steht enorm viel auf dem Spiel.

Ein neues Gesetzgebungsverfahren in den USA könnte den Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz zwischen die Fronten des amerikanisch-chinesischen Konkurrenzkampfs um globale Vorherrschaft ziehen. Im Extremfall – der nach aktuellem Stand nicht ausgeschlossen werden kann – droht dem Unternehmen ein Verbot, Fahrzeuge in den USA zu verkaufen und zu produzieren.

Die USA sind nicht erst seit der Präsidentschaft von Donald Trump bestrebt, ihre Wirtschaft stärker von der des Rivalen China abzukoppeln. Ziel ist es, Chinas wirtschaftlichen und technologischen Aufstieg aufzuhalten. Zudem werden günstige und technologisch konkurrenzfähige Importe als Bedrohung für die heimische Industrie betrachtet. Hinzu kommen Sicherheitsbedenken: In Washington wächst die Sorge, dass China Daten aus Fahrzeugen für Spionagezwecke nutzen könnte.

In Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama hat Mercedes-Benz ein großes Werk mit eigener Autobahnausfahrt. Dort produziert das Unternehmen große Geländewagen. Foto: picture-alliance / dpa

Der Import von Autos aus China ist in den USA faktisch bereits weitgehend blockiert. Doch die amerikanische Politik geht inzwischen deutlich weiter. Auch Produkte mit chinesischen Komponenten geraten immer stärker ins Visier. Zudem sollen Unternehmen vom US-Markt ausgeschlossen werden, wenn sie nach Auffassung der Regierung unter erheblichem Einfluss der chinesischen Regierung stehen.

Genau in diese Kategorie könnte nun Mercedes-Benz fallen. Ein neues Gesetzespaket für die Autoindustrie, das vor wenigen Tagen bereits einen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses passiert hat, sieht scharfe Sanktionen gegen Autohersteller vor, die zu mindestens 15 Prozent von „ausländischen Gegnerstaaten“ kontrolliert oder gehalten werden. Zu diesen Staaten zählt auch China.

Größter Mercedes-Aktionär ist ein Staatskonzern

Die beiden größten Einzelaktionäre von Mercedes-Benz sind seit Jahren der chinesische Staatskonzern BAIC mit 9,98 Prozent sowie der chinesische Unternehmer Li Shufu mit 9,69 Prozent. Nach bisherigem Stand des Gesetzentwurfs bezieht sich die Grenze von 15 Prozent auf eine „Person oder Kombination ausländischer Personen“. Damit stellt sich die Frage, ob beide Beteiligungen gemeinsam betrachtet werden. In diesem Fall läge ihr Anteil deutlich über der vorgesehenen Schwelle.

Die Folgen einer solchen Einstufung wären gravierend. Im äußersten Fall könnten die USA Mercedes-Benz vom amerikanischen Markt ausschließen und sowohl den Verkauf als auch die Produktion von Fahrzeugen untersagen. Dabei sind die USA und China die beiden wichtigsten Absatzmärkte des Konzerns.

Mercedes setzt auf Dialog mit Entscheidungsträgern

Mercedes-Benz verfolgt die Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit. „Wir beobachten aktuell die Situation“, teilte das Unternehmen unserer Zeitung mit. Da es sich bislang lediglich um einen Gesetzentwurf handle, sei es zu früh, sich zu Einzelheiten zu äußern.

„Wir stehen aber im engen Dialog mit politischen Entscheidungsträgern, um die Einzelheiten der Gesetzgebung zu verstehen, und setzen alles daran, dass die Gesetzgebung die Interessen und Geschäfte von Mercedes-Benz in den USA schützt.“ Dies gelte „einschließlich unserer Produktion, unserer Mitarbeiter, unserer Zulieferer, unserer Händler und vor allem unserer Kunden“.

Klar ist: Sollte ein solcher Schritt tatsächlich umgesetzt werden, hätte das gravierende Folgen nicht nur für Mercedes-Benz, sondern auch für die USA selbst. Nach Angaben des Unternehmens sichert Mercedes dort nahezu 160.000 Arbeitsplätze. Sie verteilen sich auf mehr als 10.000 direkte Beschäftigte, rund 107.000 Stellen bei Zulieferern und weitere zehntausende Jobs bei den 386 autorisierten Mercedes-Benz-Händlern.

Mercedes verweist auf seine vielen US-Jobs

Mercedes verweist außerdem darauf, dass das Werk im Bundesstaat Alabama die Produktion der Modelle GLE und GLS ausbaut und künftig auch den Geländewagen GLC fertigen soll. Mit dem EQE SUV, dem EQS SUV und dem Maybach EQS SUV laufen dort zudem wichtige Modelle der elektrischen Oberklasse-Geländewagen vom Band.

Zur langen Geschichte des Unternehmens in den USA erklärt Mercedes-Benz, das Automobil sei vor rund 140 Jahren erfunden worden, und bereits zwei Jahre später sei das Unternehmen auf dem amerikanischen Markt vertreten gewesen. Bis heute verfolge Mercedes dort eine Wachstumsstrategie. In den vergangenen zehn Jahren hat der Konzern nach eigenen Angaben jährlich mehr als eine Milliarde Dollar (850 Millionen Euro) in Produktion, Infrastruktur, Entwicklung, Design und Händlernetz investiert.

Dem Vorwurf, das Werk in Tuscaloosa sei lediglich ein Montagebetrieb, begegnet das Unternehmen in öffentlichen Veranstaltungen mit dem Hinweis, dass dort nicht nur produziert, sondern auch entwickelt werde. Zudem seien die USA das globale Kompetenzzentrum des Konzerns für große Geländewagen.

Das Engagement von Mercedes in den Vereinigten Staaten entspricht grundsätzlich auch den Zielen von Donald Trump, der eine Reindustrialisierung des Landes und die Rückverlagerung von Arbeitsplätzen fordert. Genau dies ist auch ein zentrales Ziel seiner Zollpolitik, die insbesondere deutsche Autohersteller unter Druck setzt.

Gesetzentwurf lässt Interpretationsspielräume

Der US-Nachrichtensender CNBC berichtet unter Berufung auf mehrere mit dem Verfahren vertraute Personen, dass der Gesetzentwurf Interpretationsspielräume und Grauzonen enthalte. Ein Ausschluss von Mercedes sei demnach möglich. Ein anderer Experte wird mit der Einschätzung zitiert, der Wortlaut sei eindeutig und ermögliche eine Verbannung des Unternehmens vom US-Markt.

Wieder andere Fachleute halten ein solches Ergebnis für nicht beabsichtigt. Ein Ausschluss von Mercedes-Benz entspreche nicht dem eigentlichen Ziel der Gesetzgebung, sondern wäre vielmehr eine „unbeabsichtigte Folge“, die Arbeitsplätze und Gewinne gefährden könnte. Noch vor einigen Monaten warben die USA offensiv um Mercedes und wollten das Unternehmen sogar verlocken, die Zentrale dorthin ver verlagern.

Schaden USA sich selbst, um China zu schaden?

Theoretisch könnten sich auch die chinesischen Großaktionäre zurückziehen. Ob sich in dieser aufgeheizten Situation ein chinesisches Staatsunternehmen wie BAIC auf Druck der USA aus Mercedes hinausdrängen lässt, ist aber durchaus zweifelhaft.

Am Umgang mit Mercedes-Benz könnte sich deshalb zeigen, wie weit die USA in ihrem wirtschaftlichen und geopolitischen Konflikt mit China zu gehen bereit sind, wie stark sie dafür eigene Wirtschaftsinteressen zurückstellen – und welchen Preis sie für ihre Strategie in Kauf nehmen würden. Denn Mercedes schafft in den Vereinigten Staaten nicht nur zehntausende Arbeitsplätze, sondern zählt dort auch zu den bedeutendsten Autoexporteuren.