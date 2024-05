1 Die asiatische Hornisse ist im Badischen schon weit verbreitet. Foto: dpa/Axel Heimken

Die aus Südostasien stammenden Art gefährdet Bienenvölker, Insekten, Weinberge und Obstplantagen. Wer solche Hornissen sieht, soll seine Beobachtung melden.











„Das kann für uns Imker auch hier in Stuttgart ein riesiges Problem werden.“ Helmut Horn ist Präsident des Landesverbands Württembergischer Imker. Noch will Horn keine Horrorszenarien an die Wand malen, aber: „Wir müssen wachsam sein, und selbst dann wird es nicht gelingen, das Problem vollständig aus der Welt zu schaffen.“ Denn eines ist sicher: Die asiatische Hornisse ist im Anflug auf die Region Stuttgart, und sie wird nicht nur die Imker vor große Probleme stellen.